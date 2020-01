Il padre di Borgonzoni e Santori in una foto: “Io sto con Bonaccini” (Di sabato 4 gennaio 2020) A poche settimane dalle elezioni regionali in Emilia Romagna, spunta un’immagine del padre della candidata Lucia Borgonzoni insieme a Mattia Santori. Giambattista Borgonzoni, infatti, ha mostrato il suo dissenso verso la Lega e ha dichiarato che alle urne voterà per Bonaccini. “La Lega – ha detto Borgonzoni senior – non mi piace per il disprezzo che esprime verso gli ultimi. Certamente entusiasma gruppi di penultimi inconsapevoli di diventare in breve i prossimi ultimi”. Borgonzoni padre e Mattia Santori Venerdì 3 gennaio Giambattista Borgonzoni, il padre della senatrice Lucia (candidata leghista alle regionali in Emilia) ha pubblicato una foto con Mattia Santori. A poche settimane dal voto, quindi, Borgonzoni senior ribadisce la contrapposizione politica rispetto alla figlia: “Voterò per Stefano Bonaccini del Pd”. In occasione di Capodanno, ... Leggi la notizia su notizie

