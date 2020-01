Il Napoli mette nel mirino Kumbulla del Verona (Di sabato 4 gennaio 2020) Il Napoli sonda il terreno per il triplo colpo di mercato col Verona Il Napoli lavora per un triplo colpo di mercato col Verona. Secondo l’edizione odierna del Corriere dello Sport ci sono contatti frequenti, che vanno avanti da Natale, tra Giuntoli e il ds del Verona, Tony D’Amico. Sarebbero tre i nomi che interessano ai partenopei, del club scaligero: Amrabat, Rrahmani e Kumbulla. Per quanto riguardai primi due, scrive il quotidiano sportivo, si tratta di “ipotesi percorribili, anche sul breve, perché gli aggiornamenti sono stati fissati per la seconda decade di gennaio, quando il Napoli pensa (e spera) di aver risolto i suoi problemi esistenziali attuali”. Il Corriere poi scrive “In realtà, c’è anche Marash Kumbulla nell’elenco di Giuntoli, un centrale di un metro e novanta e soprattutto di diciannove anni (saranno venti tra un mese) che ha impiegato poco ... Leggi la notizia su forzazzurri

napolipiucom : #napoli Napoli tre colpi dal Verona: Amrabat vicinissimo. Tutti i nomi: Il Napoli mette nel… - PeppeSSCHD : CorSport - #Lobotka-Napoli, distanza ridotta a due milioni, lo slovacco mette pressione al Celta. l'assalto decisiv… - SiamoPartenopei : Lobotka-Napoli, Corsport: distanza ridotta a due milioni, lo slovacco mette pressione al Celta. Spunta la data per… -