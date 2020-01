Il grattacielo più alto del mondo compie 10 anni, Boeri: «Il Burj Khalifa non è un esempio per il futuro» – L’intervista (Di sabato 4 gennaio 2020) È l’opera più audace realizzata dall’uomo nel terzo millennio. Quasi un chilometro di cemento e alluminio che le persone possono percorrere. In verticale. È il Burj Khalifa, l’edificio più alto mai costruito al mondo: 829,80 metri che dominano lo skyline di Dubai. Il vessillo della potenza economica degli Emirati Arabi Uniti è stato costruito in soli cinque anni, dal 2004 al 2009. Inaugurato il 4 gennaio 2010, il Burj Khalifa ha compiuto dieci anni: da allora, nessuno ha mai osato progettare qualcosa che si avvicini minimamente a quell’altezza. I record del Burj Non solo grattacieli: l’edificio di Dubai ha superato in altezza anche strutture non residenziali come torri per le telecomunicazioni e antenne. I primati del Burj Khalifa sono tantissimi. Tra questi, ricordiamo: è l’edificio con più piani al mondo: 163;la gettata di cemento più ... Leggi la notizia su open.online

sulsitodisimone : 4 Gennaio 2010 - Viene inaugurato il Burj Khalifa, a Dubai, il grattacielo piu' alto del mondo con i suoi 828 m - 5265fb : 4 gennaio 2010 Apre al pubblico il Burj Khalifa il grattacielo più alto del mondo - Ivo_Serentha : 4 gennaio 2010 - Burj Khalifa:Apre al pubblico il più alto grattacielo al mondo -