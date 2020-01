Il cantante mascherato: Milly Carlucci dà nuovi indizi da Italia sì (Di sabato 4 gennaio 2020) C’è davvero grande attesa per la prima puntata de Il cantante mascherato il nuovo programma di Rai 1 condotto da Milly Carlucci. E spazio oggi anche nel sabato della rete con Marco Liorni da Italia dì e altri indizi e anticipazioni che arrivano direttamente dalla conduttrice. Oggi per la prima volta Milly ha presentato due concorrenti. Per la precisione ha prima mostrato un concorrente e il avatar. Anche questo fa parte del meccanismo: il concorrente va sempre in giro con il suo avatar per evitare che, dalla costituzione e dall’aspetto fisico, nonostante mantello, maschera e costume, lo si possa conoscere. Non solo. Milly ha anche spiegato che i concorrenti arrivano sul palco, durante le prove in una macchina ( che vi mostriamo nella gallery) per evitare che qualcuno li possa riconoscere. Il cast è ancora segretissimo e Milly non dà nessuna indicazione utile per provare a ... Leggi la notizia su ultimenotizieflash

