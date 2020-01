I volti noti che fanno da testimonial ai prodotti bancari spesso ci rimettono la faccia

I volti noti che fanno da testimonial ai prodotti bancari spesso ci (ri)mettono la faccia (Di sabato 4 gennaio 2020) Scegliere un volto noto come testimonial di una campagna pubblicitaria rappresenta una decisione strategica vincente dell’azienda/brand, soprattutto se il partner risulta essere credibile e, ancor più, se crede in ciò che rappresenta. A tal riguardo, mi sono sempre chiesto, guardando gli spot pubblicitari di banche e società finanziarie, quanto e cosa sapessero di quell’azienda o di quel prodotto i personaggi del mondo della cultura, informazione, spettacolo e sport chiamati a fare i testimonial. Probabilmente nulla! Come la maggior parte degli italiani, tra l’altro, che in termini di informazione e cultura finanziaria sono tra i meno preparati rispetto ai cittadini Ue e di altri Paesi avanzati. Una cosa è certa: il testimonial viene scelto per rappresentare un brand. Il marchio, a cui si associa il personaggio persona fisica che lo pubblicizza, deve rispecchiarsi nel testimonial ... Leggi la notizia su ilfattoquotidiano

