Hockey ghiaccio, Alps League 2020: vittorie convincenti per Ritten, Val Pusteria e Gherdeina, Cortina vince il derby contro Fassa, cade Vipiteno (Di domenica 5 gennaio 2020) Sabato, come da consuetudine, ricco di incontri di Alps League 2019-2020, torneo europeo di Hockey su ghiaccio. vittorie convincenti per Ritten (1-5 in casa del Bregenzerwald) e Val Pusteria (6-2 tra le mura amiche contro il Linz). Male Vipiteno che subisce un 5-1 a domicilio per mano dello Jesenice, mentre passa Gherdeina ai rigori sul Lustenau dopo il 4-4 dei tempi regolamentari. Nell’unico derby italiano in programma Cortina supera Fassa per 5-4 al termine del supplementare. BREGENZERWALD-Ritten 1-5 Ottima prova per i Rittner Buam che si impongono 1-5 sul Bregenzerwald e mettono al sicuro la terza posizione in classifica. Gli ospiti sbloccano l’incontro sfruttando al 7′ una situazione di powerplay con l’azzurro Thomas Spinell, il quale si ripete tre minuti più tardi (per la seconda volta su assist di Daniel Tudin) realizzando il momentaneo 0-2. A 33″ ... Leggi la notizia su oasport

