Guardiola, quanta autocritica! Il tecnico non si nasconde, le sue parole sono sorprendenti (Di sabato 4 gennaio 2020) “Ho fallito ogni da quando ho vinto sei trofei nella mia stagione al Barcellona. Dopo esserci riuscito, ho fallito di anno in anno. Ma è qualcosa che accetto, non ho nessun problema”. parole che sorprendono, in conferenza stampa, da parte del tecnico del Manchester City Pep Guardiola. Lo spagnolo è consapevole che, dopo le splendide annate in Catalogna, non è più riuscito a ripetersi sugli stessi standard, pur vincendo diversi titoli nazionali in Germania e Inghilterra.L'articolo Guardiola, quanta autocritica! Il tecnico non si nasconde, le sue parole sono sorprendenti CalcioWeb. Leggi la notizia su calcioweb.eu

