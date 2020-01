Grande Fratello Vip 2020, Miss Italia 2018 concorrente? (Di sabato 4 gennaio 2020) Ci sarà anche Carlotta Maggiorana, eletta Miss Italia nel 2018 - a quanto apprende l'AdnKronos - tra i concorrenti di Grande Fratello Vip 4, al via l'8 gennaio su Canale 5 in prima serata con la conduzione di Alfonso Signorini. Carlotta è passata alla storia del concorso di bellezza come 'la Miss dei primati': è la prima vincitrice sposata (dal 2017 con Emiliano Pierantoni), regolarmente eletta (nel 1987, infatti, ci fu un caso simile, la cui soluzione fu la revoca del titolo alla Miss eletta dato che il regolamento all'epoca vietava la partecipazione alle ragazze sposate); inoltre, assieme a Nadia Bengala, è la Miss Italia più 'anziana' (quando ha vinto aveva 26 anni); infine è la prima Miss Italia della provincia di Fermo.Grande Fratello Vip 2020, Miss Italia 2018 concorrente? pubblicato su TVBlog.it 04 gennaio 2020 15:03. Leggi la notizia su blogo

