Grande Fratello, Martina Nasoni choc: “Mia mamma si sente in colpa” (Di sabato 4 gennaio 2020) Martina Nasoni del GF fa una triste confessione su sua mamma: “Lei si sente in colpa per me!” Martina Nasoni, per i pochi che non lo sapessero, è stata la vincitrice dell’ultima edizione del Grande Fratello di Barbara d’Urso. Difatti la sua simpatia, ironia, ma anche la sua vita complicata (è nata con un problema al cuore), hanno colpito molto i telespettatori, i quali hanno deciso di portarla al trionfo. E oggi l’ex fidanzata di Daniele Dal Moro è tornata a far parlare per l’intervista che ha rilasciato sull’ultimo numero del magazine Di Più. Cosa ha detto? Ha parlato della sua passata storia d’amore, dei suoi problemi di salute legati al suo cuore e di sua madre. E proprio su quest’ultima, che ha gli stessi problemi da sempre (ha anche subìto un anno e mezzo fa un trapianto), ha fatto una confessione che ha spiazzato un po’ ... Leggi la notizia su lanostratv

