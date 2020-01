Golf, Ryder Cup 2022: 1000 giorni all’inizio, si giocherà a Roma (Di sabato 4 gennaio 2020) Inizia il nuovo anno, ma non terminano i countdown. In quel di Roma c’è tanta attesa per uno degli eventi più importanti del quadriennio sportivo in Italia: nel 2022 infatti dal 30 settembre al 2 ottobre al Marco Simone Golf & Country Club di Guidonia, ci sarà la storica Ryder Cup di Golf. Mancano precisamente 1000 giorni alla sfida tra USA ed Europa. Le parole di Franco Chimenti, numero 1 della FederGolf riportate dall’ANSA: “Sarà una Ryder unica, probabilmente la più iconica di sempre che vedrà la Città Eterna protagonista. Il numero di presenti e turisti sarà davvero incalcolabile. A questo evento ho creduto fin dall’inizio e non ho mai avuto dubbi sul fatto di aver assicurato all’Italia uno degli appuntamenti sportivi tra i più importanti degli ultimi 100 anni”. Il commento di Gian Paolo Montali: “L’obiettivo è quello di rafforzare ... Leggi la notizia su oasport

AnsaRomaLazio : Golf: 1.000 giorni alla Ryder Cup 2022, parte il countdown - Lazio - Lazio_ves : Golf: 1.000 giorni alla Ryder Cup 2022, parte il countdown - siamo_la_Roma : ??? Non solo calcio per #Friedkin ?? Invitato alla Ryder Cup 2022 di golf ?? Le parole del presidente della Federgolf… -