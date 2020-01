Golf, PGA Tour 2020: Xander Schauffele balza in testa al Sentry Tournament of Champions dopo due giri (Di sabato 4 gennaio 2020) Cambio della guardia alla testa al Sentry Tournament of Champions, torneo che apre il 2020 all’interno del PGA Tour con la caratteristica di un field a 34. A prendersi la vetta dopo il secondo giro, infatti, è l’americano Xander Schauffele, che con un -5 di giornata si porta a -9 ed è solo al comando, con un colpo di vantaggio sul connazionale Patrick Reed (splendido il suo -7 di oggi) e sul leader di ieri, il cileno Joaquin Niemann (-1), entrambi a -8 complessivamente. Quarta posizione solitaria a -7 per Rickie Fowler, che con il suo -2 odierno precede Patrick Cantlay e Justin Thomas, entrambi a -6, e il duo J.T. Poston-Matthew Wolff, che occupa la settima posizione a -5. Grande battaglia per la nona posizione, con annessa presenza dell’unico altro non americano oltre a Niemann, lo spagnolo Jon Rahm: a -4 in compagnia dell’iberico ci sono Gary Woodland, Nate ... Leggi la notizia su oasport

