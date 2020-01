Golden Globe 2020: come seguire la diretta tv (Di sabato 4 gennaio 2020) FleabagFleabagFleabagFleabagFleabagFleabagFleabagFleabagFleabagA Hollywood li considerano l’anticamera degli Oscar, il modo migliore per capire quali saranno i titoli che verranno premiati a febbraio nella suggestiva cornice del Dolby Theatre. Sono i Golden Globe, i globi d’oro che saranno consegnati la notte tra il 5 il 6 gennaio in una cerimonia che vedrà il ritorno di Ricky Gervais alla conduzione. In Italia sarà possibile seguirla non solo attraverso il profilo Facebook ufficiale del premio, ma anche in tv. La lunga notte dei Golden Globe sarà trasmessa, infatti, in diretta la notte tra domenica e lunedì dalle 0,55 fino alle 5,30 del mattino su Sky Atlantic (canale 110 di Sky) e Sky TG24 (solo sui canali 100 e 500 di Sky). A commentarla dagli studio di Sky TG24 saranno le giornaliste Denise Negri e Federica Pirchio insieme al vicedirettore di Vanity Fair Malcom Pagani e ... Leggi la notizia su vanityfair

