Gli sportivi australiani scendono in campo contro gli incendi (Di sabato 4 gennaio 2020) Gli sportivi scendono in campo in difesa dell'Australia devastata dagli incendi che da diverse settimane stanno colpendo il Paese costringendo molte persone a lasciare le loro case e decimando molte specie animali. Il numero due del tennis australiano, il 24enne Nick Kyrgios, ha deciso di donare 200 dollari australiani per ogni ace realizzato durante i tornei che giocherà a gennaio, Australian Open compreso: “Abbiamo la capacità e le risorse per fare qualcosa del genere. La mia città natale è Canberra, dove abbiamo l'aria più tossica del mondo. Una cosa piuttosto triste. È qualcosa di più grande del tennis”. Queste le sue parole alla fine della partita giocata contro il tedesco Struff, valida per la coppa ATP, dove ha raccolto 4 mila dollari (20 battute vincenti). È stato lo stesso Kyrgios, numero 30 del mondo, a confermare che altri tennisti australiani come Alex de ... Leggi la notizia su agi

