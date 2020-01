Giulia Bodo: il post che ironizza sulla morte di Buonanno e la valanga leghista (Di sabato 4 gennaio 2020) Giulia Bodo, su Fb “Giulia Bridget Bodo”: sorella di Federico, coordinatore di +Europa Vercelli, e presidente dell’Arcigay Rainbow Vercelli Valsesia, nei giorni scorsi è finita nei guai per un meme pubblicato sulla sua pagina facebook in cui si ironizzava sulla morte di Gianluca Buonanno, deceduto in un incidente stradale nel 2016. Giulia Bodo: il post che ironizza sulla morte di Buonanno e la valanga leghista Il meme è questo ed è ancora visibile sul profilo facebook della Bodo, anche se il social network lo oscura a causa delle segnalazioni. Contro di lei prima il segretario Lega Giovani Vercelli Valsesia, che in una nota ha dichiarato: «A predicare bene e razzolare male siamo abituati purtroppo, ma davanti alla cattiveria mascherata da umanità non possiamo e vogliamo tacere. Al di là dell’opinione personale, a maggior ragione se un politico (che ricordiamo è prima di ... Leggi la notizia su nextquotidiano

@catlatorre Spero che odiare costi sempre e costi a chiunque odi, e non solo in un senso. Auguro quindi tale leone… - Loredan30237070 : RT @MarcelloSanna7: L'invidiosa avipriva sardinante che insulta un morto e augura la stessa fine ai Leghisti. Lei è Giulia Bodo: sorella d…