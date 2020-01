Ginnastica artistica, il calendario dell’Italia nel 2020: quando gareggeranno le azzurre? Chi sarà convocato? (Di sabato 4 gennaio 2020) La Ginnastica artistica sta osservando un periodo privo di gare ma le ragazze non stanno minimamente riposando, anzi è proprio durante il lungo inverno che ci si allena duramente per farsi trovare pronti in vista dell’inizio delle competizioni. In questi mesi le atlete rifiniscono gli esercizi, provano nuovi elementi, valutano le strategie di gara, si preparano mentalmente in modo da essere al top quando conterà davvero, per il momento clou dell’intero quadriennio: le Olimpiadi di Tokyo 2020 in programma dal 22 luglio al 9 agosto. L’Italia si è qualificata grazie alla splendida medaglia di bronzo conquistata agli ultimi Mondiali e proverà a essere ancora protagonista, il DT Enrico Casella convocherà un quartetto che avrà sicuramente tutte le carte in regola per lottare per una medaglia e riportare il tricolore su un podio a cinque cerchi dopo addirittura 92 anni ... Leggi la notizia su oasport

