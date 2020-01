Gigi Riva: «Io presidente onorario del Cagliari? Non ci ho dormito la notte» (Di sabato 4 gennaio 2020) Gigi Riva ha parlato della carica che rivestirà al Cagliari dopo che è stato eletto presidente onorario. Le sue parole Sul giornale ufficiale del Cagliari, Cuore Rossoblù, in edicola con L’Unione Sarda, Gigi Riva ha parlato della carica che dallo scorso 18 dicembre rivestirà nel club sardo. Giulini, infatti, l’ha nominato presidente onorario. PRESIDENZA – «La presidenza onoraria? Un atto d’amore. Un riconoscimento che fa piacere e mi rende felice. A dirla tutta nei giorni prima del Consiglio ho passato notti intere a contemplare il soffitto. Occhi sbarrati e neanche un minuto di sonno. Quando si tratta del Cagliari io prendo tutto terribilmente sul serio. Questa società non è una delle cose della mia vita. È la storia della mia vita. È la chiave del mio rapporto con la Sardegna, è il mio sangue». Leggi su Calcionews24.com Leggi la notizia su calcionews24

