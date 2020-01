Getafe Real Madrid: quali sono le insidie tattiche per Zidane (Di sabato 4 gennaio 2020) Dopo aver perso la testa della classifica, il Real Madrid di Zidane non può sbagliare a Getafe. Si tratta di un match insidioso Il Getafe di Bordalas, oggi sesto, è una delle principali sorprese delle ultime due stagioni di Liga. Con uno dei budget più modesti del campionato, si tratta di una formazione molto diretta nel modo di attaccare e assai passiva – seppur aggressiva – senza palla. Un aspetto in controtendenza con lo stereotipo della squadra spagnola. Di recente, il Real Madrid ha acquistato molta più solidità, soprattutto grazie a Valverde. Tuttavia, manca un po’ di precisione e lucidità in fase di finalizzazione quando si affronta un blocco basso: si è visto nel pareggio contro l’Athletic. Proprio per questo non va sottovalutato il match di Getafe. Leggi su Calcionews24.com Leggi la notizia su calcionews24

sportli26181512 : #UltimeNotizieCalcioNapolieaggiornamentih24 Dalla Spagna – Real, scoppia il caso James: non convocato contro il Get… - VoceGiallorossa : ??LIVE MERCATO - @LFC in vantaggio sul @ChelseaFC per Sancho. Il @realmadrid offre @ToniKroos per @paulpogba.… - larocri76 : Pronostico #GetafeRealMadrid, LaLiga 4-01-2020 e Info -