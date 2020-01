Genoa Sassuolo: le chiavi tattiche del match (Di sabato 4 gennaio 2020) La prima di Nicola con la panchina del Genoa sarà contro il Sassuolo. Sarà una partita che testerà la fase di non possesso dei liguri Nicola esordirà sulla panchina del Genoa affrontando il Sassuolo. L’ex tecnico dell’Udinese ha allenato squadre che ci contraddistinguevano per una fase difensiva attenta e prudente. Considerando che il Sassuolo di De Zerbi ha una delle fasi di possesso più sofisticate della Serie A, probabilmente vedremo un Genoa molto attento senza palla. Se comunque anche Thiago Motta non disdegnava lunghe fasi di difesa posizionale, i cambiamenti maggiori saranno probabilmente nella gestione del possesso. Si vedrà un gioco più diretto e meno cerebrale. Leggi su Calcionews24.com Leggi la notizia su calcionews24

