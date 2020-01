Fusaro demolisce Papa Francesco per lo “schiaffo” alla fedele e lo paragona a Soros (Di sabato 4 gennaio 2020) Diego Fusaro contro Papa Francesco, secondo round. Il filosofo, nei giorni scorsi, aveva già attaccato il Pontefice dopo il buffetto dato a una fedele in piazza San Pietro lo scorso 31 dicembre. Fusaro, sul suo profilo Twitter, aveva scritto: “Bergoglio si è svincolato stizzito da una fedele asiatica, quasi schiaffeggiandola. Finalmente emerge appieno il vero volto di Bergoglio, finto amico del popolo e reale alleato dei padroni del capitale. Bergoglio, il primo Papa globalista”. Il filosofo ha rincarato la dose sabato 4 gennaio intervenendo sull’emittente Radio Radio: “Il 2020 si è aperto in modo originale: Papa Francesco ha gettato la maschera. Ha rivelato al mondo intero che dietro la vernice della pappa del cuore si nasconda invece lo spietato volto del globalismo dei mercati speculativi con la loro carica di miseria crescente”. “Il pontefice è per ... Leggi la notizia su tpi

