Furto in casa nella Bergamasca, i ladri affogano il chihuahua che li disturba abbaiando (Di sabato 4 gennaio 2020) La famiglia di Torre Boldone era fuori per lavoro, al rientro la casa a soqquadro, soldi e gioielli rubati e lo shock in bagno: il cagnolino era appena stato regalato alla figlia per Natale Leggi la notizia su repubblica

