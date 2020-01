Furto in casa nella Bergamasca: i ladri affogano chihuahua che abbaia (Di sabato 4 gennaio 2020) Una rapina alquanto singolare quella avvenuta a Torre Boldone, nel momento in cui la famiglia non si trovava in casa. Al rientro, infatti, oltre ai locali completamente sottosopra, la famiglia ha trovato anche una scena orribile nel bagno. I ladri, durante il Furto in casa, avevano affogato il cucciolo di chihuahua regalato per Natale alla figlia: forse il continuo abbaiare li aveva disturbati. Furto a Bergamo: affogato un chihuahua Ennesimo episodio di Furto nella Bergamasca: questa volta, però, i ladri hanno agito in modo singolare e hanno affogato un chihuahua. La famiglia di Torre Boldone era uscita per alcune ore e al rientro nell’abitazione ha trovato una scena raccapricciante. Oltre alla casa completamente a soqquadro, il cucciolo di cane di appena due anni regalato per Natale alla figlie era morto affogato dentro il water. La perdita di valore maggiore è proprio la morte ... Leggi la notizia su notizie

