Funerali di Soleimani, la folla: «Morte all'America». L'Italia sospende l'addestramento dei militari in Iraq (Di sabato 4 gennaio 2020) Stop all'addestramento dei militari in Iraq: l'Italia ha sospeso «in linea con la coalizione» la missione di addestramento delle truppe irachene. È quanto si apprende da... Leggi la notizia su ilmessaggero

repubblica : Soleimani, in migliaia ai funerali a Bagdad: 'Morte all'America' [aggiornamento delle 09:09] - SkyTG24 : ?? Attacco #Usa in #Iraq ?? Smentito un nuovo raid ?? Funerali di #Soleimani a #Baghdad ?? Gli aggiornamenti in dirett… - SkyTG24 : Soleimani, in migliaia ai funerali a Baghdad al grido di 'Morte agli Usa'. FOTO -