Francia e Marocco, ecco Diwine Fashion: un nuovo format per rilanciare il made in Italy nel mondo (Di sabato 4 gennaio 2020) Si svolgeranno in Marocco e in Francia le prossime edizioni del format Diwine Fashion@ registrato, ideato e diretto da Valeria Mangani, ceo di made in Italy Luxury – presentato a Roma, con il sostegno della regione Lazio, nell’antica dimora Sublime La Villa con vista sul Cupolone. A darne l’annuncio, nel corso della serata confezionata per la regione Lazio, Valeria Mangani che con un abile regia ha accompagnato gli ospiti in un percorso multisensoriale e immersivo, nei mondi del Fashion, Food, Wine, Music, Beauty. “Così il made in Italy regala emozioni e crea benessere, anche economico, soprattutto quando si tratta delle nostre eccellenze”, commenta Mangani. Ed è proprio questo l’obiettivo del neonato format Diwine Fashion@ che con la serata-evento ha solleticato i cinque sensi con un percorso emozionale di luci, colori, suoni e tableau vivant di ... Leggi la notizia su ildenaro

Natale65059189 : @CicRosina @matteosalvinimi Xché non li fanno sbarcare in Francia o in Spagna o in Marocco? Xché li prendono a cann… - gravityfucks : @koshkagiulia madooo che bello ti adoro, io sia in marocco che in francia quando sono andata con la scuola volevo t… - Consigl72290872 : ?????????? ???? ???????????????? ??????'???????????? Roma,Italia Londra,Inghilterra Parigi,Francia Amsterdam,Repubblica Ceca Siviglia,Spa… -