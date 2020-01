Francesco è Kill Bill in un murales a Roma. L'autore portato in questura (Di sabato 4 gennaio 2020) Nuovi murales a Roma ispirati a papa Francesco. Dopo giorni di polemiche per l’episodio dello schiaffeggiamento sulla mano da parte del Papa a una fedele molto invadente, gesto per cui Bergoglio si è scusato, ma che è stato comunque rilanciato sui sociali con tantissimi meme e fotomontaggi, arriva l’ultimo murales di un artista Romano che sceglie il Pontefice come soggetto. È comparso in via della Campanella, disegnato dallo street artist Harrygreb e raffigura Francesco come la protagonista del film di Quentin Tarantino, Kill Bill. Un altro raffigura Bergoglio di spalle dinanzi a Bruce Lee.Il murales è stato subito rimosso. L’autore è stato identificato dalla polizia e portato negli uffici della questura. Lo stesso artista ha spiegato che voleva essere una provocazione e un modo per sdrammatizzare la vicenda degli schiaffetti ... Leggi la notizia su huffingtonpost

