Foto sotto le lenzuola e dedica da pelle d’oca: Raoul Bova e Rocìo, “non ci sono parole”. Solo cuori (Di sabato 4 gennaio 2020) Alcuni mesi fa si vociferava di una crisi tra l’attore Raoul Bova e la compagna Rocìo Morales. Pare che Rocìo abbia dimostrato tutto il suo disappunto per il trasferimento a Torino, in vista delle riprese che vedrebbero impegnato l’attore. “Giustizia per tutti”, tranne che per Morales, che non ha perso tempo a mostrare il broncio. Ma questo periodo sarà finito? Risponde uno scatto Fotografico che molti hanno definito ‘favoloso’. Anche per loro, il canale Instagram è il prediletto. Il bell’attore ha voluto condividere un momento davvero ‘intimo’ della sua vita di coppia. Corredato con delle parole davvero incredibili. Contro ogni aspettativa, Bova questa volta rischia e mostra tutto. Lo scatto, forse, mira a fare tacere tutte quelle voci che avrebbero visto una crisi di coppia. D’altronde non poteva essere diversamente, visto che rappresentano ... Leggi la notizia su caffeinamagazine

sgubbiMet : @viscardi_aa @trash_italiano 3. Mettere la foto in maniera di vanto voluto era la ironica diretta conseguenza di qu… - yomoonxchild : sento il bisogno di cambiare icon con uno di questi manzi, ma quale foto metto? (sondaggio sotto) - gonnaincorriera : Quando mi passano sotto gli occhi (pochissimo per fortuna) le foto da wannabe pantere sexy con certi arredamenti e… -