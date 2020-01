Fortnite: Come chiedere il rimborso sugli acquisti (Di sabato 4 gennaio 2020) Fortnite, il Battle Royale Free to Play di Epic Games è GRATIS e Come ogni gioco gratuito si mantiene con le microtransazioni. Spendendo denaro reale è possibile ottenere la valuta da utilizzare per acquistare nel negozio Skin, strumenti di raccolta, emote ed altro ancora. Tuttavia Epic Games permette di richiedere il rimborso in alcuni casi, scopriamo insieme in che modo e su cosa. chiedere il rimborso in Fortnite? Ecco Come! Se avete acquistato un oggetto errato o ci avete ripensato, Epic Games permette di chiedere il rimborso in Fortnite su: CostumiZainiStrumenti di raccoltaDeltaplaniScieEmoteSchermate di caricamento mentre i seguenti elementi non sono rimborsabili: Pass BattagliaLivelli del Pass BattagliaStarter PackFounder’s PackUpgrade del Founder’s PackLoot Llamas (Salva il Mondo)Eventi e oggetti settimanali (Salva il ... Leggi la notizia su gamerbrain

