Flavio Montrucchio | il selfie con ‘lui’ stende tutte Troppo belli | “Questa foto uccide!”

Nella serata di ieri, venerdì 3 gennaio, è andata in onda su Real Time la trasmissione di cucina 'Bake Off Italia All Stars Battle'. A lavorare insieme, fianco a fianco, ci sono stati Flavio Montrucchio e Damiano Carrara. Il primo è conduttore, mentre il secondo ha svolto il ruolo di caposquadra assieme ad Ernst Knam e Clelia D'Onofrio. Ma è stata l'immagine postata da Carrara a scatenare le fantasie delle fan. I due sono molto apprezzati non solo da un punto di vista professionale, ma anche estetico, nonostante ci siano 10 anni di differenza. Damiano ha scritto su Twitter: "Ciao a tutti e buon anno! Noi siamo già pronti, e voi??". Sono stati diversi i tweet degli utenti, i quali hanno manifestato tutto il loro entusiasmo per la bellezza straordinaria dei protagonisti.

