Flavio Montrucchio accende Bake Off Italia All Stars: perfetto alla conduzione non fa rimpiangere Benedetta Parodi (Di sabato 4 gennaio 2020) E’ andata in onda ieri la prima delle tre puntate di Bake Of Italia All Stars. Uno tra i programmi di maggior successo di Real Time viene spremuto in tutti i modi possibili e il pubblico sembra sempre apprezzare ogni tipo diverso di gara. Questa volta però c’è un’altra novità: a condurre lo speciale torneo che vede coinvolti alcuni tra i migliori concorrenti di tutte le edizioni, non c’è Benedetta Parodi ma Flavio Montrucchio. Flavio Montrucchio perfetto alla conduzione DI Bake OFF Italia ALL Stars Volto ormai amato di Real Time, il conduttore sembra essere a suo agio sotto il tendone e non sbaglia un colpo. Ci mette del suo, stuzzica i concorrenti, cerca di dare loro un aiuto, quando può e se anche non ha le conoscenze culinarie di Benedetta Parodi, spesso “zia amorevole e consigliera” dei concorrenti, Flavio va per la sua strada. Si ... Leggi la notizia su ultimenotizieflash

trash_italiano : Flavio Montrucchio bello, simpatico, spigliato, ma soprattutto bravo. Quanto dobbiamo aspettare per vederlo in Medi… - Alessiaaaa7 : RT @trash_italiano: Flavio Montrucchio bello, simpatico, spigliato, ma soprattutto bravo. Quanto dobbiamo aspettare per vederlo in Mediaset… - georgepreg : RT @trash_italiano: Flavio Montrucchio bello, simpatico, spigliato, ma soprattutto bravo. Quanto dobbiamo aspettare per vederlo in Mediaset… -