Fiocco rosa per lo chef e volto della tv, papà per la prima volta: il nome scelto per la piccola (Di sabato 4 gennaio 2020) Lui è anche detto il nuovo Alessandro Borghese, ma si chiama Roberto Valbuzzi e presto tornerà su Real Time per il suo Cortesie per gli Ospiti, affiancato dall’eleganza di Csaba Dalla Zorza e dalla simpatia di Diego Thomas, che ricoprono rispettivamente il ruolo di esperta di lifestyle e galateo e quello di architetto. Ma non è questa la notizia. Roberto adesso è un uomo più felice e deve a tutto alla moglier Eleonora Laurito. Per chi non lo conoscesse, Roberto si è diplomato all’Istituto Alberghiero e successivamente ha continuato i suoi studi da autodidatta Approdato nel mondo della televisione si è fatto conoscere grazie a Cortesie per gli ospiti e per molti è il nuovo Alessandro Borghese del piccolo schermo. La cucina gli scorre proprio nelle vene, è infatti figlio e nipote di ristoratori: i genitori gestiscono a Varese il noto Malnate, mentre i nonni curano un agriturismo a ... Leggi la notizia su caffeinamagazine

