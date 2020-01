“Fiocco…”. Beatrice Valli, dopo il periodo la gioia. E svela il sesso del ‘nuovo arrivo’ (Di sabato 4 gennaio 2020) L’ex tronista Beatrice Valli ha annunciato via social l’arrivo del terzo figlio, ovvero il secondo dal compagno Marco Fantini, il cui matrimonio è stato annunciato, a sua volta, solo agli inizi del mese di ottobre. Una serie di Stories pubblicate dalla Valli hanno svelato, inoltre, alcuni problemi di salute che hanno notevolmente preoccupato la neo-mamma. Oi quei problemi sembrano essere un ricordo lontano e l’attesa è davvero diventata più dolce. Come è stato resa ufficiale la notizia? La futura mamma ha pubblicato la prima foto di famiglia in cinque: lei, il compagno, il primogenito Alessandro, avuto dall’ex Nicola Bovi, e Bianca, nata nel 2017 e figlia di Marco. L’influencer ha accompagnato lo scatto con un lungo post, in cui ha raccontato una serie di problemi di salute che sembravano non lasciare molte speranze per una nuova maternità naturale: “Non ... Leggi la notizia su caffeinamagazine

