Finlandia, premier Sanna Marin propone settimana corta (Di sabato 4 gennaio 2020) La giovane premier della Finlandia Sanna Marin ha proposto l’idea di accorciare la settimana lavorativa a 4 giorni da 6 ore ciascuno, affinché i genitori possano avere più tempo da trascorrere in famiglia. Finlandia, la proposta della premier Marin In Finlandia potrebbe accadere qualcosa di rivoluzionario. La giovane neoeletta premiere Sanna Marin, infatti, avrebbe proposto l’introduzione della settimana lavorativa corta: 4 giorni anziché 5, composti da 6 ore, due meno rispetto a quelle tradizionali. “Credo che le persone meritino di trascorrere più tempo con le loro famiglie, con i propri cari, dedicandosi agli hobby e altri aspetti della vita, come la cultura. Questo potrebbe essere il prossimo passo per noi” ha dichiarato la premier in occasione del 120esimo anniversario della fondazione del Sdp, partito socialdemocratico di cui è leader. Rivoluzione ... Leggi la notizia su notizie

