Finlandia, la proposta della prima ministra Sanna Marin: “Lavorare meno e stare di più con la famiglia” (Di sabato 4 gennaio 2020) All’inizio del nuovo anno, la giovane premier finlandese fa un passo in avanti per concretizzare le sue promesse elettorali in ambito lavorativo, con il dichiarato obiettivo di migliorare la qualità della vita dei suoi concittadini. Il primo ministro finlandese Sanna Marin ha infatti proposto di introdurre nel Paese la settimana lavorativa corta e a orario minimo: quattro giorni a settimana e giornata lavorativa di sei ore. La più giovane premier del mondo, 34 anni, ha dichiarato: “Credo che le persone si meritino di passare più tempo con le loro famiglie, con quelli a cui vogliono bene e di coltivare i loro hobby e altri aspetti della vita, come la cultura”. Già in un altro Paese scandinavo, la Svezia, è stata approvata la giornata di lavoro di sei ore, introdotta nel 2015. Sanna Marin aveva promesso la riduzione dell’orario di lavoro, senza che questo ... Leggi la notizia su ilfattoquotidiano

