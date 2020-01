Finlandia | la premier Sanna Marin propone la settimana corta di lavoro | “Le persone

Finlandia - leader populista estone offende la premier Sanna Marin : “È una commessa” : La sua storia ha fatto il giro del mondo: Sanna Marin – 34enne, figlia di due donne, madre, moglie e donna politica nonché a capo del partito socialdemocratico finlandese – che è la premierpiù giovane del mondo, alla guida di una coalizione fatta di 4 partiti tutti capeggiati da donne leader (di cui una è lei). Ma ad attaccarla con offese maschiliste è Mart Helme, alla testa del partito estone di estrema destra Ekre, che l’ha ...

Finlandia - leader populista estone offende la premier più giovane del mondo Sanna Marin : “È una commessa” : La sua storia ha fatto il giro del mondo: Sanna Marin – 34enne, figlia di due donne, madre, moglie e donna politica nonché a capo del partito socialdemocratico finlandese – che è la premierpiù giovane del mondo, alla guida di una coalizione fatta di 4 partiti tutti capeggiati da donne leader (di cui una è lei). Ma ad attaccarla con offese maschiliste è Mart Helme, alla testa del partito estone di estrema destra Ekre, che l’ha ...

È ufficiale : Sanna Marin eletta premier della Finlandia. È la prima ministra più giovane del mondo : Sanna Mirella Marin ha 34 anni, è socialdemocratica e è la premier più giovane della Finlandia. I Socialdemocratici sono emersi come il principale partito nazionale dopo le elezioni di quest’anno, assumendo quindi la facoltà di selezionare chi sarà il prossimo primo ministro dopo le dimissioni dell’ex premier Antti Rinne. Così, domenica 8 dicembre il Partito ha eletto la trentaquattrenne come leader e due giorni dopo, il 10 dicembre, ...

In Finlandia la premier più giovane del mondo - a noi le “sardine” : Sanna Marin (Foto Vesa Moilanen/Lehtikuva/Afp) La notizia che una preparata politica 34enne socialdemocratica, Sanna Marin, è stata nominata prima ministra della Finlandia a capo del governo di coalizione nel quale i partiti che la sostengono sono a loro volta guidati da altrettante donne e ministre di 32 (Li Andersson e Katri Kulmuni), 34 (Maria Ohisalo) e 55 anni (Anna-Maja Henrikson) ci mette di fronte a un inevitabile doppio confronto. ...

La Finlandia avrà la premier più giovane del mondo. Ecco chi è Sanna Marin : Sarà la più giovane premier del mondo, la 34enne Sanna Marin. Votata dal Partito socialdemocratico, prenderà il posto del dimissionario capo del governo finlandese, Antti Rinne. Marin. Marin, al momento ministro dei Trasporti, sarà anche la più giovane premier finlandese di sempre. Dopo la conferma della nomina da parte del Parlamento, presumibilmente in settimana,la giovane Marin guiderà una coalizione di governo che include altri quattro ...

Finlandia - scelta la nuova premier Sanna Marin : 34 anni e figlia di due mamme - è la più giovane del mondo : È stata cresciuta ad Helsinki da due mamme perché quella naturale, che era single, ha scelto una donna come compagna di vita. La sua carriera politica che preso forma a Tampere, inserita tra le prime 30 città hipster al mondo. E ora Sanna Marin, ministro dei Trasporti uscente e mamma dal 2018, è stata eletta alla guida del partito socialdemocratico finlandese e scelta per guidare una coalizione di governo che include altri quattro partiti oltre ...

Finlandia - ecco la premier più giovane al mondo : ...

Finlandia - Sanna Marin è la più giovane premier del mondo e ha due mamme. Una notizia che fa leva su una speranza : Come fa notare su Twitter Mikko Kuisma dell’Università di Tübingen, è curioso che l’età e il sesso di un politico diventino argomento da prima pagina, soprattutto quando si tratta di politiche donne: come se il fatto di essere donne e giovani fosse più rilevante delle loro capacità. Aggiungo che sì, Mikkon Kuisman, l’età e il sesso sono rilevanti in un mondo vecchio e sessista, come pure l’essere una neo mamma (Sanna Marin ha ...

Sanna Marin vince le elezioni in Finlandia. Ecco chi è la più giovane premier del mondo : Chi è Sanna Marin, la più giovane premier del mondo. L’esponente socialdemocratica della Finlandia è figlia di due donne. HELSINKI (FINLANDIA) – In Finlandia si è scritta una pagina di storia a livello politico. Sanna Marin ha conquistato le elezioni, diventando la premier più giovane del mondo. Ma la sua è una storia molto particolare che potrebbe segnare un cambiamento per un argomento molto delicato come quello della ...

Finlandia - scelta la nuova premier Sanna Marin : è la più giovane al mondo. I partiti della sua coalizione tutti guidati da donne : È stata scelta per guidare il governo, formato da una coalizione di partiti guidati tutti da donne. Sanna Martin, 34 anni, è la nuova premier della Finlandia ed è la più giovane al mondo e nella storia del suo Paese a ricoprire questo incarico. I socialdemocratici, che hanno la maggioranza relativa in Parlamento, l’hanno scelta come nuova leader e nominata a capo dell’esecutivo. Sarà confermata premier dal Parlamento in settimana. Il ...

Finlandia - la nuova premier Sanna Marin è la più giovane al mondo. I partiti della sua coalizione tutti guidati da donne : È stata scelta per guidare il governo, formato da una coalizione di partiti guidati tutti da donne. Sanna Martin, 34 anni, è la nuova premier della Finlandia ed è la più giovane al mondo e nella storia del suo Paese a ricoprire questo incarico. I socialdemocratici, che hanno la maggioranza relativa in Parlamento, l’hanno scelta come nuova leader e nominata a capo dell’esecutivo. In settimana entrerà nel pieno delle sue funzioni. Il ...

In Finlandia la premier più giovane del mondo : Sanna Marin - 34 anni : Sanna Marin, esponente dell'ala sinistra del partito socialdemocratico, è stata nominata primo ministro della Finlandia per prendere il posto del dimissionario Antti Rinne. Marin, attualmente ministro dei trasporti, sarà anche la più giovane premier finlandese di sempre. Guiderà una coalizione di governo composta da altri partiti guidati da donne.Continua a leggere

La Finlandia delle donne. Sanna Marin - 34 anni - sarà la premier più giovane del mondo : I socialdemocratici finlandesi hanno scelto Sanna Marin, attuale ministra dei Trasporti, come nuova leader del partito e futura premier del Paese al posto del dimissionario Antti Rinne. Con i suoi 34 anni, Martin, che si prevede sarà confermata premier in Parlamento in settimana, è destinata a diventare la premier più giovane del mondo, alla guida di una coalizione di cinque partiti, tutti guidati da donne. Interessante ...