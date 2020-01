Ficarra e Picone: “Mattarella ci ha telefonato per rispondere al nostro tweet sul Palermo Calcio in serie D” (Di sabato 4 gennaio 2020) Su Twitter avevano “rimproverato” Mattarella per non aver parlato del Palermo Calcio nel suo discorso di fine anno: Ficarra e Picone sono abituati alle sorprese, ma di certo non si aspettavano che il Presidente in persona li chiamasse per rispondere. Lo ha rivelato il duo comico all’Agi: “Mattarella ci ha chiamato veramente – racconta Valentino Picone – e, con molta ironia, si è giustificato dicendo che se avesse parlato della situazione del Palermo Calcio nel suo messaggio di fine anno avrebbe rattristato troppo gli italiani”. Anche quest’anno Mattarella nel suo #discorsodifineanno ha parlato dei giovani, dell’ambiente, delle donne, del lavoro e nessuna parola sul Palermo in serie D. Spiace dirlo ma siamo una nazione in declino. pic.twitter.com/aRxf6LS5I0 — Ficarra e Picone (@FicarraePicone) January 1, 2020 Nell’intervista all’Agi ... Leggi la notizia su ilfattoquotidiano

FQMagazineit : Ficarra e Picone: “Mattarella ci ha telefonato per rispondere al nostro tweet sul Palermo Calcio in serie D” - TutteLeNotizie : Ficarra e Picone: “Mattarella ci ha telefonato per rispondere al nostro tweet sul Palermo… - leggoit : Ficarra e Picone: «Mattarella ci ha chiamato dopo un tweet sul Palermo» -