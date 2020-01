Febbraro (FDI): “Nessun attacco gratuito a Mastella, si definisca luogo di confronto” (Di sabato 4 gennaio 2020) Tempo di lettura: 3 minutiBenevento – Riceviamo e pubblichiamo una nota stampa di Alberto Febbraro, coordinatore cittadino di Fratelli d’Italia. “All’indomani delle elezioni politiche del 4 marzo 2018, suggerimmo ai partiti della rinata coalizione di centrodestra di trovare un’intesa politico-programmatica su alcuni importanti temi quali l’ambiente, i rifiuti, il funzionamento dell’ATO e il ruolo della città di Benevento rispetto alla provincia e alle aree interne della Campania, indicando – inoltre- il sindaco Mastella come garante dell’intera coalizione, riconoscendogli non solo una forte rappresentatività all’interno di Forza Italia, ma anche una figura super partes rispetto alla risoluzione di alcune problematiche della città e della provincia di Benevento. Partire da questo presupposto è necessario per fare alcuni distinguo e precisazioni, dopo quanto accaduto in ... Leggi la notizia su anteprima24

