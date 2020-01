Fabrizio Corona "Alberto Dandolo? Fake news!"/ "Così rischio di tornare in carcere" (Di sabato 4 gennaio 2020) Fabrizio Corona contro Alberto Dandolo: "Fake news!". Parla anche l'avvocato Ivano Chiesa: "Per queste insinuazioni può rischiare di tornare in carcere". Leggi la notizia su ilsussidiario

crazylo91591062 : RT @trash_italiano: Fabrizio Corona contro un giornalista: 'vuoi rimandarmi in carcere, co**ione?' - Simo252525 : RT @_DAGOSPIA_: CHE CI FACEVA CORONA IN GIRO PER MILANO CIRCONDATO DA TELECAMERE E FOTOGRAFI? DANDOLO SU 'OGGI' - zazoomblog : “Vuoi rimandarmi dentro cogle?”. La furiosa telefonata di Fabrizio Corona: lite senza precedenti - #“Vuoi… -