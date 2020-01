F1, Toto Wolff su Michael Schumacher: “I successi della Mercedes sono anche merito suo” (Di sabato 4 gennaio 2020) sono un po’ i giorni del tedesco Michael Schumacher quelli che stiamo vivendo: il 29 dicembre (la ricorrenza del suo sfortunatissimo incidente sulle nevi di Meribel del 2013) e poi il 3 gennaio (giorno del suo compleanno) sono stati occasioni per gli addetti ai lavori della F1 e per gli appassionati di esprimere un pensiero o un ricordo del sette volte campione del mondo del Circus. Ebbene, al di là dei successi con la Ferrari, Schumacher ha lasciato un’impronta importante anche per la Mercedes, attuale dominatrice della massima categoria dell’automobilismo mondiale. Il Kaiser, infatti, ha guidato per la scuderia di Brackley dal 2010 al 2012, dopo il ritiro del 2006. Un triennio avaro di soddisfazione, visto il solo podio nel GP d’Europa del 2012 e la pole-position nello stesso anno a Montecarlo (non sfruttabile in gara per via di una penalità). Tuttavia, a detta ... Leggi la notizia su oasport

