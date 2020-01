F1, Toto Wolff: “Hamilton non sarà interessato ad altri se Mercedes sarà la migliore”. La Ferrari ci prova… (Di sabato 4 gennaio 2020) Lewis Hamilton resterà in Mercedes anche nel 2021 o si trasferirà alla Ferrari? Il sei volte Campione del Mondo di F1 è corteggiato dalla Scuderia di Maranello ma allo stesso tempo le Frecce d’Argento non vogliono privarsi del fuoriclasse britannico, tra l’altro nella stagione in cui debutterà il nuovo rivoluzionario regolamento. Il 34enne cercherà di vincere il settimo titolo iridato nella stagione che incomincerà a marzo in modo da eguagliare lo storico record di Micahel Schumacher ma nel frattempo dovrà anche pensare al suo futuro. Toto Wolff, team principal della Mercedes, vuole a tutti i costi prolungare il rapporto con il fenomeno di Stevenage come ha dichiarato in un’intervista concessa a Motorsport-Total.con: “Quando inizieremo a discutere seriamente del nostro futuro, le prime conversazioni saranno sempre con Lewis e Valtteri (Bottas, ndr). Ci siamo sempre ... Leggi la notizia su oasport

