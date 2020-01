Eventi sismici, epicentri a San Leucio del Sannio: zona segnalata in uno studio del 2014 (Di sabato 4 gennaio 2020) Tempo di lettura: 4 minutiEventi sismici: epicentri localizzati a Sud-Ovest di San Leucio del Sannio, zona già segnalata in uno studio di microzonazione del 2014 “Gli studi GEO propedeutici alla stesura dei piani urbanistici investimento per l’intera comunità”. Di seguito l’intervento dell’ingegnere Stefania Sica, professore associato di Geotecnica presso UniSannio, nel 2014 consulente del Comune di San Leucio del Sannio per gli aspetti geotecnici e sismici nella redazione del vigente P.U.C. Lo sciame sismico che nelle scorse settimane ha interessato l’area beneventana va inquadrato nella sismicità “fisiologica” del nostro Bel Paese e, in particolare, dell’Appenino Centro-Meridionale. Analizzando i cataloghi storici si deduce che gli epicentri dei terremoti che hanno avuto i maggiori risentimenti nel capoluogo sannita e nei comuni limitrofi sono localizzati nel Sannio-Matese (evento ... Leggi la notizia su anteprima24

