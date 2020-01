Eugenie e Beatrice Bouchard alla conquista di Instagram - (Di sabato 4 gennaio 2020) Marco Gentile Eugenie e Beatrice Bouchard da urlo su Instagram. I loro scatti sexy e provocanti hanno mandato letteralmente in tilt i loro tanti seguaci su Instagram La bellezza e il talento in casa Bouchard sono due doti indiscutibili e sia Eugenie che Beatrice stanno letteralmente incantando sul web. La prima è una famosa tennista, ma anche modella, che in carriera ha vinto un solo titolo WTA a Norimberga nel 2014 battendo in finale la ceca Pliskova. La classe '94, però, ha anche sfiorato la vittoria di un torneo del Grande Slam, forse il più prestigioso, ovvero Wimbledon. La Bouchard, infatti, nel 2014 arrivò fino all'atto finale arrenendosi poi in finale contro Petra Kvitova con il punteggio di 6-3, 6-0. Il 2014 fu l'anno fortunato di Eugenie che prima della finale di Wimbledon raggiunse anche le semifinali agli Australian Open e al Roland Garros. Da quel momento in poi, ... Leggi la notizia su ilgiornale

