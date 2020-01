Eroina a soli 5 anni, Pryia ha salvato la vita della madre (Di sabato 4 gennaio 2020) Una vicenda che ha davvero dell’incredibile, è accaduta pochi giorni fa a Cork, in Irlanda, dove una bimba di soli cinque anni, chiamata Pryia, è riuscita a salvare la vita della mamma. Ormai è considerata da tutti una vera e proprio Eroina, ma lei è soddisfatta di ciò che è riuscita a fare. Tutti sono rimasti a bocca aperta da ciò che è accaduto in quell’abitazione, poiché la situazione si sarebbe potuta trasformare in tragedia, se la piccola non fosse intervenuta in fretta. In base al racconto che hanno fatto i media, la mamma chiamata Mary Constant, era a casa con il secondo figlio che è un neonato e con la piccola Pryia. Era seduta sul tavolo a prendere il suo thé, non aveva nulla di strano e tutto sembrava proprio come tutti gli altri giorni. All’improvviso, però, la giovane mamma è svenuta a terra. Pryia aveva imparato da poco a fare le video chiamate con il ... Leggi la notizia su bigodino

