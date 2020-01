Erica Piamonte si è fidanzata, la foto del bacio su Instagram: «Fai solo ridere!» (Di sabato 4 gennaio 2020) Erica Piamonte influencer seguita e ammirata sui social, fa spesso parlare di sé. Solitamente sono le sue foto provocanti e bollenti ad attirare l’attenzione, ma questa volta no. Il suo post su Instagram di solo qualche ora fa ha lasciato tutti senza parole scatenando anche l’ira degli haters. La bella Erica negli ultimi mesi è stata al centro dei gossip per la sua relazione con la collega e amica Taylor Mega. Si è fatto un gran discutere di questa storia d’amore ed ora sono rimasti tutti di stucco nel vedere che l’influencer ha un nuovo amore. Qualcuno che sicuramente nessuno si sarebbe aspettato. Erica Piamonte e le sue love stories Erica Piamonte si è fatta conoscere partecipando al Grande Fratello e tra le mura della casa era già uno dei personaggi più amati. E’ proprio all’interno del programma che ha fatto coming out dichiarandosi bisessuale. A ... Leggi la notizia su urbanpost

