Epifania, Coldiretti: “3.5 milioni di italiani ancora in vacanza” (Di sabato 4 gennaio 2020) Quasi 3,5 milioni di italiani sono in vacanza con il lungo weekend dell’Epifania che ha favorito nuove partenze che si sono aggiunte a quelle di coloro che sono fuori casa da Capodanno o addirittura Natale. E’ quanto stima la Coldiretti nel sottolineare che il calendario favorevole ha favorito le nuove partenze ma anche l’allungamento delle vacanze di fine anno che registrano un aumento del 19% rispetto allo scorso anno. Sul podio delle destinazioni nelle vacanze quest’anno – sottolinea la Coldiretti – salgono le città e le località d’arte con il 48% seguite dalla montagna spinta dalla neve con il 38% mentre il resto si divide tra terme, mare e campagna. Il 67% ha scelto di alloggiare in case proprie, di parenti e amici o in affitto mentre il 24% preferisce l’albergo ma tengono le formule alternative come bed and breakfast e ... Leggi la notizia su meteoweb.eu

