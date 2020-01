Epifania a Capodimonte: domenica 5 gennaio ingresso gratuito al Museo (Di sabato 4 gennaio 2020) Capodimonte: per il weekend dell’Epifania tante iniziative e domenica 5 gennaio ingresso gratis al Museo. Tra i tanti eventi per questo weekend dell’Epifania a Napoli, non potevano mancare iniziative al Museo e Real Bosco di Capodimonte, a cominciare da domenica al Museo. Il 5 gennaio è infatti la prima domenica del mese, per cui ci … L'articolo Epifania a Capodimonte: domenica 5 gennaio ingresso gratuito al Museo proviene da 2A News. Scritto da Luigi Maria Mormone Leggi la notizia su 2anews

Capodimonte_mus : RT @_MiBACT: Lunedì 6 gennaio, per la #Befana, apertura straordinaria dei musei e dei parchi archeologici statali, qui info e tariffe: http… - Napoliflash24 : Weekend dell'Epifania al Museo e Real Bosco di Capodimonte: domenica ingresso gratuito - - NaplesThe : RT @Capodimonte_mus: Weekend dell’#Epifania ricco di eventi al @Capodimonte_mus Il 2020 si apre all’insegna dell’arte accessibile a tutti… -