Ennesimo incidente in montagna, scialpinista precipita durante un’escursione sul Sella (Di sabato 4 gennaio 2020) Alpinista tedesco morto sul Sella. L’uomo è precipitato per circa 400 metri durante un’escursione. Allarme lanciato dalla moglie. VAL GARDENA – Alpinista tedesco morto sul Sella, tra la Val Gardena e l’Alta Badia. Secondo le prime informazioni, l’uomo era impegnato in un’escursione quando è precipitato per circa 400 metri. Inutili i tentativi di soccorso, i medici non hanno potuto fare altro che constatare la morte del turista. Nelle prossime ore il magistrato potrebbe autorizzare l’autopsia sul corpo della vittima per accertare meglio le cause della morte. Si tratta dell’Ennesimo incidente in montagna a cavallo tra la fine del 2019 e l’inizio del 2020 con il bilancio che sembra essere destinato ad aumentare. incidente in montagna, un morto in Alto Adige L’uomo era in vacanza con la moglie in Alto Adige e nella ... Leggi la notizia su newsmondo

SylvieTropez : Ennesimo incidente in montagna, scialpinista precipita durante un'escursione sul Sella - NewsMondo1 : Ennesimo incidente in montagna, scialpinista precipita durante un’escursione sul Sella - tuttoggi : Spoleto, ennesimo incidente tra San Sabino e Crociferro | Foto -