Emilia Romagna, Calenda: “Vincerà Bonaccini, ma non ci sarà ripartenza del Pd. Conte? Uomo buono per tutte le stagioni, non mi fido” (Di sabato 4 gennaio 2020) “Emilia Romagna? Salvini perderà, perché ha una candidata (Lucia Borgonzoni, ndr) che non ha nessuna esperienza gestionale e che pensava che l’Emilia Romagna confinasse col Trentino Alto Adige. Vincerà Bonaccini, perché è un bravo amministratore, ma questa vittoria non vorrà dire che ci sarà una ripartenza dei cosiddetti progressisti, come il Pd”. Sono le parole pronunciate ai microfoni di “Lavori in corso”, su Radio Radio, dall’europarlamentare Carlo Calenda. Il leader di Azione spiega: “Oggi quelli del Pd non dicono niente, non si capisce cosa vogliono. Banalmente si sono attaccati a Conte che definivano il male assoluto prima e adesso, stando alle parole di Zingaretti, lo considerano il punto di riferimento dei progressisti. Ma non c’è una proposta conosciuta su cui riescono a tenere il punto. Perché uno deve votare un partito che non sa che dire? E questo vale anche per la ... Leggi la notizia su ilfattoquotidiano

