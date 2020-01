Emilia, Bonaccini avanti di 2 punti Il 26 gennaio Salvini si gioca tutto (Di domenica 5 gennaio 2020) Si avvicinano le elezioni regionali del 26 gennaio e gli occhi sono tutti puntati sulla sfida dell'Emilia Romagna, vero snodo per il futuro della maggioranza e del governo, con Mattei Salvini che si gioca tutto e rischia il ridimensionamento in caso di sconfitta. Osservando... Segui su affaritaliani.it Leggi la notizia su affaritaliani

LegaSalvini : ? IMPORTANTE E voi avete già donato i vostri 5 euro ?? per finanziare il tour elettorale del PD in Emilia-Romagna?!?… - LegaSalvini : ?? OCCHIO A BONACCINI, SE LO CRITICHI MINACCIA DI PORTARTI IN TRIBUNALE! Ma è normale, secondo voi?!? Liberiamo l'E… - fattoquotidiano : “Emilia Romagna? Salvini perderà, perché ha una candidata che pensava che la regione confinasse col Trentino Alto A… -