Eleonora Rocchini ha tradito Oscar Branzani con Luca Daffrè? Le nuove accuse di Dalila Branzani (Di sabato 4 gennaio 2020) Dalila Branzani ha rilasciato nuove rivelazioni su Eleonora Rocchini, la sorella di Oscar l’ha accusata di aver tradito il fratello con Luca Daffrè Poche ore fa Eleonora Rocchini ha svelato la sua verità sulla sua frequentazione con Nunzio, l’ex fidanzato di Dalila Branzani. Le due erano molto amiche, come sorelle, quando però Dalila ha scoperto che l’ex cognata frequentava Nunzio ha messo fine alla loro amicizia. Dopo le ultime dichiarazioni della Rocchini, Dalila Branzani non è riuscita a rimanere in silenzio. La sorella di Oscar ha attaccato duramente l’ex cognata tramite alcune Instagram Stories. Queste le sue parole: “Non stai dicendo la verità da agosto! Quello che io mi chiedo è: “Non ti fai un po’ schifo quando fai tutto questo?“ Contro le persone che ti hanno trattato come una figlia. Siamo stati la tua seconda famiglia per tre anni, ti abbiamo tenuta in ... Leggi la notizia su nonsolo.tv

