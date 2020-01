Eleonora Rocchini: è di nuovo guerra social con Dalila Branzani, sorella del suo ex Oscar Branzani (Di sabato 4 gennaio 2020) Eleonora Rocchini è ancora al centro del gossip grazie alle sue ultime dichiarazioni sulla fine della sua relazione con Oscar Branzani. Nelle ultime ore l’ex corteggiatrice fiorentina ha pubblicato delle storie in cui promette chiarezza riguardo al poleverone venuto fuori questo autunno. In seguito ad un attacco subìto, la ragazza dai verdi occhi, è tornata a parlare della sua avventura con Nunzio, l’ex della sorella di Oscar, Dalila Branzani. A quanto pare, quanto raccontato finora non è tutto ciò che i suoi followers dovrebbero sapere e promette verità scottanti che arriveranno nei prossimi giorni. Attraverso Instagram Eleonora dichiara: Siccome mi state facendo tutte la solita domanda su Nunzio, ora vi rispondo. Allora innanzi tutto io non ho rubato il fidanzato a nessuno, come invece vi hanno fatto credere. O comunque non ho rubato l’ex fidanzato per il quale lei ancora ... Leggi la notizia su trendit

coldplaysghost : RT @Iperborea_: Dalila Branzani che per sputtanare meglio Eleonora Rocchini si è scritta degli appunti, mi sto sentendo male. Si conferma c… - trash_italiano : Il trash di #uominiedonne non va in vacanza: è guerra social tra Eleonora Rocchini e Dalila Branzani - __occhiprofondi : RT @alessiapcl: DALILA BRANZANI CHE PER NON DIMENTICARE NULLA SI SCRIVE GLI APPUNTI PER SPUTTANARE ELEONORA ROCCHINI SONO IO NELLA VITA QUA… -