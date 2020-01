Ecco perché ci siamo lasciati” Paola Barale rivela finalmente i motivi del divorzio da

L’autoironia di Greta : diventa “Sharon” su Twitter. Ecco perché : Greta Thunberg cambia il suo nome su Twitter e diventa “Sharon” in onore di una concorrente di un game show televisivo britannico che l’ha chiamata così, rispondendo a una domanda sull’identità della nota attivista svedese. Così ha modificato il suo account Twitter La concorrente in questione, secondo la Bbc online, si chiama Amanda Henderson ed è un’attrice che ha partecipato al game show “Celebrity Mastermind” della ...

Silvia Toffanin - ma quali nozze segrete? “Ecco perché non sposo Pier Silvio Berlusconi” : In queste festività natalizie, un gossip si è imposto con prepotenza: Silvia Toffanin e Pier Silvio Berlusconi sarebbero convolati a nozze in gran segreto. La bomba è esplosa all’improvviso, diventando il caso (non accertato) del momento. Silvia Toffanin e PierSilvio Berlusconi: ma quali nozze? Tutti ne hanno parlato, tutti hanno gridato al grande ed atteso evento. Un chiacchiericcio che però, ancora una volta, con cadenza quasi ciclica, ...

Samantha Cristoforetti : Ecco perché ho lasciato l’Aeronautica : ecco perché ho lasciato l'Aeronautica militare. E' la stessa Samantha Cristoforetti a voler chiarire i motivi che l'hanno spinta a congedarsi dalla forza armata il 31 dicembre appena passato. Dopo aver letto sulla stampa diverse interpretazioni sulla sua decisione, @AstroSamantha ha affidato a Twitter le sue spiegazioni. "Semplicemente ho avuto occasione di esprimere alla Forza armata, nelle sedi appropriate, il mio disaccordo riguardo ad alcune ...

Simona Ventura svuota il sacco : Ecco perché non condurrà mai L’Isola dei Famosi - Pechino Express e La Talpa : Simona Ventura si confessa al Fatto Quotidiano Magazine Nonostante il periodo natalizio fatto di vacanze e stare in compagnia con le proprie famiglie, Simona Ventura ha deciso lo stesso di rilasciare un’intervista. La nota conduttrice lo ha fatto per il Fatto Quotidiano Magazine, parlando delle trasmissioni che le sono state affidate in questa stagione tv, ovvero: Il Collegio e de La Settimana Ventura. “Ho seguito Il Collegio fin ...

Perché non mi risponde? Ecco cosa pensa lui : E’ capitato a tutte, almeno una volta nella vita, di frequentare un ragazzo e mentre la conoscenza procede ad un certo punto, inspiegabilmente, lui non risponde più ai messaggi. Sparisce nel nulla, visualizza e non risponde: ma Perché succede? Ecco alcune dritte che vi faranno sentire meglio. Non mi risponde: cosa gli ho fatto? La risposta è niente! Non avete fatto niente. Gli uomini tendono a inviare messaggi silenziosi; a tutte ...

Grande Fratello Vip - Barbara Bouchet dice no a Signorini : Ecco perché : Barbara Bouchet non sarà una concorrente del GF Vip di Alfonso Signorini: il motivo Quarta edizione del Grande Fratello Vip è ormai alle porte. Infatti la versione vip del padre di tutti i reality show tornerà su Canale 5 Mercoledì 8 Gennaio. E nonostante manchino davvero pochissimi giorni al ritorno del reality ancora non è stato svelato per intero il cast. Addirittura si vocifera che i concorrenti potrebbero essere annunciati nelle prime due ...

Papa Francesco - schiaffi e scuse : Ecco perché oggi è più vulnerabile : CITTÀ DEL VATICANO L?episodio del giorno di San Silvestro a San Pietro - in cui si vede il Papa assestare due schiaffi (a Roma si direbbe due ?pizze?) sul dorso della mano di...

Giorgia Meloni premiata dal Times? Per Klaus Davi è un segnale : "Ecco perché Salvini deve temere" : "Nulla viene detto a caso". Parola di Klaus Davi, che vede nel riconoscimento da parte del Times a Giorgia Meloni un segnale da non sottovalutare. "L'autorevole giornale anglosassone e il mondo di relazioni istituzionali e politiche che si muovono dietro non dicono mai niente a caso". Per il massmed

Ecco perché Samsung ha rilasciato le patch di gennaio prima di Google : Gli aggiornamenti con le patch di sicurezza 2020 sono già arrivate su vari smartphone Samsung, con i Google Pixel che aspettano ancora. Ecco il motivo del presunto ritardo di casa Mountain View, che a dir la verità sta semplicemente rispettando le solite scadenze. L'articolo Ecco perché Samsung ha rilasciato le patch di gennaio prima di Google proviene da TuttoAndroid.

Pensioni ultime notizie : pagamento assegni gennaio in ritardo - Ecco perché : Pensioni ultime notizie: pagamento assegni gennaio in ritardo, ecco perché Pensioni ultime notizie, c’è un nuovo calendario dei pagamenti che è entrato in vigore a partire dal 1° gennaio 2020 e molti pensionati hanno già segnato in rosso le date di accredito della pensione, a seconda che il pagamento avvenga presso le Poste o presso la banca (i giorni, in alcuni mesi, possono essere differenti). Qualcuno ha però detto che a gennaio 2020 c’è ...

Samantha Cristoforetti : “Ecco perché lascio l’Aeronautica” : Roma, 2 gen. (Adnkronos) – e in una lunga lettera twittata sul suo account ufficiale spiega il perché. “Riguardo ai motivi per i quali mi sono congedata e alle varie ipotesi che ho letto”, scrive spiegando i motivi del suo addio effettivo dal 31 dicembre scorso, “non sto cambiando mestiere o assumendo un nuovo incarico”, perché “continuo a essere una astronauta dell’Agenzia Spaziale Europea e ...

Samantha Cristoforetti : “Ecco perché lascio l’Aeronautica” : Roma, 2 gen. (Adnkronos) – e in una lunga lettera twittata sul suo account ufficiale spiega il perché. “Riguardo ai motivi per i quali mi sono congedata e alle varie ipotesi che ho letto”, scrive spiegando i motivi del suo addio effettivo dal 31 dicembre scorso, “non sto cambiando mestiere o assumendo un nuovo incarico”, perché “continuo a essere una astronauta dell’Agenzia Spaziale Europea e ...

Macron contro Philippe - Ecco perché non si chiude la partita delle pensioni : Una vignetta sull’ultimo numero del settimanale satirico ”Le Canard Enchaînè” fa capire quale potrebbe essere la conclusione – certo, non a breve, diciamo entro febbraio – del braccio di ferro che ormai oppone l’Eliseo ai sindacati sulla ormai nota riforma delle pensioni (e qui si rimanda ai vari post che l’autore di questo blog ha dedicato all’argomento dal 5 dicembre, primo giorno di ...

Papa Francesco - schiaffi e scuse : Ecco perché oggi è più vulnerabile : CITTÀ DEL VATICANO L?episodio del giorno di San Silvestro a San Pietro - in cui si vede il Papa assestare due schiaffi (a Roma si direbbe due ?pizze?) sul dorso della mano di...